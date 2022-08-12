Гусманов объяснил цель драк игроков «Сочи» в товарищеских матчах

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов рассказал об игре «Сочи» под руководством Андрея Назарова.

«Силовое давление на соперника — тоже часть хоккея. И Андрей Викторович знает, как и когда это можно использовать. На самом деле это тонкая и сложная работа. Цель ведь не просто подраться для зрителей. Силовая игра помогает защитить своих лидеров или, наоборот, оказать давление на ведущих игроков соперника — как физически, так и психологически. Это сложный элемент игры, который помогает в достижении главной цели — победы в матче», — цитирует Гусманова «РБ Спорт».

На предсезонном турнире в Сочи команда Назарова уступила «Авангарду» со счетом 4:6. Во время игры команды устроили несколько драк.