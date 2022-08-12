«Куньлунь» подписал контракты с пятью новыми хоккеистами

«Куньлунь» подписал пробные контакты с защитником Денисом Осиповым, а также нападающими Иваном Лисиным и Владимиром Михасенком, сообщает сайт КХЛ.

Михасенок в минувшем сезоне провел 5 матчей за «Амур», в которых набрал одно очко за результативную передачу.

Лисин в прошлом сезоне играл за «Буран» в ВХЛ и набрал 13 (9+4) очков в 41 матче. Ранее Лисин выступал за «Адмирал» в КХЛ — 3 (0+3) очка в 49 матчах сезона-2019/2020.

Денис Осипов три предыдущих сезона провел в составе «Куньлунь Ред Стар».

Также клуб заключил двусторонний контракт на один сезон с 21-летним защитником Лиамом Россом и двухлетнее соглашение с 28-летним защитником Дойлом Сомерби.

Росс в прошлом сезоне выступал за «Садбери Вулвз» в хоккейной лиге Онтарио. В его активе 26 (11+15) очков в 58 матчах при показателе полезности «-9».

Сомерби в сезоне-2021/2022 играл в АХЛ за «Айову» и «Тусон» и набрал в общей сложности 11 (1+10) очков при общем показателе полезности «-15».