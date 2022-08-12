«Куньлунь» подписал контракты с пятью новыми хоккеистами
«Куньлунь» подписал пробные контакты с защитником Денисом Осиповым, а также нападающими Иваном Лисиным и Владимиром Михасенком, сообщает сайт КХЛ.
Михасенок в минувшем сезоне провел 5 матчей за «Амур», в которых набрал одно очко за результативную передачу.
Лисин в прошлом сезоне играл за «Буран» в ВХЛ и набрал 13 (9+4) очков в 41 матче. Ранее Лисин выступал за «Адмирал» в КХЛ — 3 (0+3) очка в 49 матчах сезона-2019/2020.
Денис Осипов три предыдущих сезона провел в составе «Куньлунь Ред Стар».
Также клуб заключил двусторонний контракт на один сезон с 21-летним защитником Лиамом Россом и двухлетнее соглашение с 28-летним защитником Дойлом Сомерби.
Росс в прошлом сезоне выступал за «Садбери Вулвз» в хоккейной лиге Онтарио. В его активе 26 (11+15) очков в 58 матчах при показателе полезности «-9».
Сомерби в сезоне-2021/2022 играл в АХЛ за «Айову» и «Тусон» и набрал в общей сложности 11 (1+10) очков при общем показателе полезности «-15».
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
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Динамо М - Северсталь
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Металлург - Барыс
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ЦСКА – Металлург
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