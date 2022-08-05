Клинкхаммер завершил игровую карьеры. Канадский форвард вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Чикаго»

Клинкхаммер завершил игровую карьеры и стал ассистентом в фарм-клубе «Чикаго»

Канадский форвард Роб Клинкхаммер завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба АХЛ «Рокфорда». 36-летний канадец войдет в тренерский штаб фарм-клуба «Чикаго».

С 2016 года Клинкхаммер выступал в КХЛ в составе минского «Динамо», «Ак Барса», «Авангарда» и московского «Динамо». С «Ак Барсом» он выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2017/18.

Всего форвард провел в КХЛ 269 игр и отметился 157 (81+76) очками. В НХЛ его показатели: 193 матча и 43 (22+21) очка. В разные годы он выступал в составе «Чикаго», «Оттавы», «Аризоны», «Питтсбурга» и «Эдмонтона».

Клинкхаммер не был выбран на драфте, его профессиональная карьера началась в 2007 году.