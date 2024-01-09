Канадец Лайпсик о получении российского гражданства: «Большая честь для меня»
Нападающий СКА Брендан Лайпсик прокомментировал получение российского гражданства.
«Получить гражданство России — большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвертый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в России», — цитирует хоккеиста пресс-служба СКА.
О предоставлении форварду российского гражданства стало известно 9 января. 29-летний канадец выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он играл за ЦСКА и «Металлург».
В сезоне-2023/24 Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он пропустил часть сезона из-за повреждений.
В 2023 году российское гражданство было предоставлено еще двум хоккеистам: американскому защитнику «Динамо» Бреннану Менеллу и канадскому защитнику «Амура» Кэмерону Ли.
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|9.01
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|
Металлург Мг – Локомотив
|5 : 3
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Лада – Автомобилист
|1 : 4
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|19:10
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|19:30
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ЦСКА – Торпедо
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Динамо М – Сочи
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