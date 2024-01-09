Джордан Уил — о хет-трике: «Мне повезло сегодня реализовать свои три броска»
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил, оформивший хет-трик в ворота «Сочи» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в интервью «СЭ» поделился впечатлениями об игре и рассказал об ожиданиях от концовки «регулярки».
— Сыграли сегодня хорошо. У нас была очень эмоциональная игра против «Спартака», поэтому в плане эмоций сегодня их было не так много. После того как они забили нам, мы взяли игру под свой контроль, забросили еще и с комфортным преимуществом закончили встречу.
— У вас сегодня первый хет-трик в КХЛ. Все 3 шайбы забросили в большинстве с одной позиции. Можно сказать, сегодня в правом круге вбрасывания был ваш «офис».
— Да, получается, что так (смеется). У нас было достаточно попыток в большинстве сегодня, оно сработало хорошо. Ребята отдавали на меня, а я старался забросить. Там еще перед воротами ребята закрывали обзор вратарю. Мне повезло сегодня реализовать свои 3 броска.
— Не обидно, что ни одной кепки не прилетело на лед?
— Все в порядке (смеется). Вечер вторника, праздники кончились, и все вернулись на работу. Я все понимаю.
— У «Динамо» было 3 игры за последние 4 дня. Как в физическом плане себя ощущаете?
— Нет проблем, много ребят привыкли к такому ритму. Особенно те, кто играл в Северной Америке, для нас это не в новинку. Ты просто выходишь и играешь, не думая ни о чем больше. У нас есть еще пару игр перед небольшим отдыхом. Надо продолжать в том же духе побеждать, чтобы забраться в таблице перед плей-офф как можно выше.
— У «Динамо» последняя часть чемпионата в основном проходит в Москве, не так много выездных матчей.
— Это здорово, меньше поездок — меньше воздействия на организм, восстановлений. Плюс больше времени можно провести с семьей. У нас в ноябре и декабре было много игр на выезде, достаточно тяжело. Мы здорово сплотились как команда, выиграли приличное количество матчей. В таком плотном графике мы идем в топ-3 в Западной конференции. Теперь у нас достаточное количество матчей дома, из чего можно и нужно забирать свое преимущество и выигрывать.
«Динамо» набрало 68 очков в 49 матчах и поднялось на второе место на «Западе».
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|18
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|Авангард
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|Сал. Юлаев
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|30
|18
|63
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|Автомобилист
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|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
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|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|7
|Лада
|50
|24
|26
|58
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|32
|16
|68
|2
|Динамо М
|49
|32
|17
|68
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|48
|28
|20
|59
|6
|ЦСКА
|48
|26
|22
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|50
|14
|36
|34
|9.01
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|5 : 3
|9.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|1 : 2
|9.01
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|5 : 3
|9.01
|18:00
|
Лада – Автомобилист
|1 : 4
|9.01
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|3 : 1
|9.01
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|7 : 2
|9.01
|19:30
|
Ак Барс – Барыс
|1 : 0 Б
|9.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|5 : 1