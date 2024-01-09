Канадский форвард СКА Лайпсик получил гражданство России

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство.

Соответствующий указ президента России Владимир Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

29-летний канадец выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он играл за ЦСКА и «Металлург».

В сезоне-2023/24 Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он пропустил часть сезона из-за повреждений.