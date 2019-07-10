Канадец Тай Рэтти стал игроком "Локомотива"

Как ранее сообщал "СЭ", нападающий Тай Рэтти подписал однолетний контракт с "Локомотивом", сообщает официальный сайт ярославцев. Последний сезон 26-летний канадец провел в системе "Эдмонтона" - в 14 матчах за основу "Ойлерз" он набрал 9 (5+4) очков.

В 2013-м Рэтти выступал за молодежную сборную Канады на чемпионате ира для игроков не старше 20 лет.

⚡ Официально: хоккейный клуб «Локомотив» достиг договоренности о заключении контракта сроком на один год с нападающим Таем Рэтти. pic.twitter.com/0BDRTVodY2 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 10 июля 2019 г.

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