Канадец Тай Рэтти стал игроком "Локомотива"

Как ранее сообщал "СЭ", нападающий Тай Рэтти подписал однолетний контракт с "Локомотивом", сообщает официальный сайт ярославцев. Последний сезон 26-летний канадец провел в системе "Эдмонтона" - в 14 матчах за основу "Ойлерз" он набрал 9 (5+4) очков.
В 2013-м Рэтти выступал за молодежную сборную Канады на чемпионате ира для игроков не старше 20 лет.
⚡ Официально: хоккейный клуб «Локомотив» достиг договоренности о заключении контракта сроком на один год с нападающим Таем Рэтти. pic.twitter.com/0BDRTVodY2— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 10 июля 2019 г.
Дополнительная информация
http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Taj-Rjetti-perehodit-v-Lokomotiv-6726
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