Канадский форвард "Эдмонтона" перейдет в "Локомотив"

Как стало известно "СЭ", нападающий Тай Рэтти договорился с "Локомотивом" о контракте сроком на год.

Последний сезон 26-летний канадец провел в системе "Эдмонтона" - в 14 матчах за основу "Ойлерз" он набрал 9 (5+4) очков. По данным "СЭ", Рэтти предлагали исключительно двусторонние контракты за океаном, что побудило его перебраться в "Локомотив" к хорошо знакомому по "Эдмонтону" Крэйгу Мактавишу.

Канадец стал пятым легионером ярославцев - остальные вакансии иностранцев занимают Стаффан Крунвалль, Якуб Накладал, Антон Ландер и Стефан Да Коста. (Игорь Еронко)