Каменский не исключил, что «Ак Барс» может дойти до финала плей-офф КХЛ в следующем сезоне

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о переходе форварда Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова в «Ак Барс».

«Можно иметь отличных игроков и ничего не делать, тогда ничего не получится, но для того, чтобы показать результат, нужно создавать команду, поэтому, наверно, по игрокам «Ак Барс» — один из претендентов, но кубок выигрывает команда. Прогноз тяжело ставить, но думаю, что «Динамо» найдет достойную замену Шипачеву и Войнову. У них курс на омоложение команды, поэтому так происходит», — приводит слова Каменского ТАСС.

5 мая официальный сайт «Ак Барса» сообщил о переходе форварда Шипачева и защитника Войнова. Контракты с игроками действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».