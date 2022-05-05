Генменеджер «Динамо» Сопин высказался о переходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о переходе форварда Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова в «Ак Барс».

«Расставание с Шипачевым и Войновым — тяжелое решение для «Динамо». Вадим за несколько лет сделал очень многое для клуба и его развития. Помимо огромного количества рекордов которые переписал Вадим в истории «Динамо», он был примером для молодых игроков и подрастающего поколения. Вячеслав в этом сезоне показал высочайший уровень игры, был лидером в плей-офф.

К сожалению, текущая ситуация диктует свои условия и клубом принят новый вектор развития, направленный на оптимизацию бюджета и воспитание собственных молодых кадров. Будем делать ставку на воспитанников нашей Академии и на игроков из «Динамо» Санкт-Петербург. Хочу пожелать игрокам удачи в новой команде», — приводит слова Сопина сайт клуба.

5 мая официальный сайт «Ак Барса» сообщил о переходе форварда Шипачева и защитника Войнова. Контракты с игроками действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.