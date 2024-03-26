Каменский дал «Локомотиву» совет в серии с «Авангардом»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» дал совет «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».

Во вторник, 26 марта, ярославский клуб на выезде уступил своему сопернику в пятом матче со счетом 2:4.

«Я думаю, что «Локомотив» должен играть от начала и до конца все 60 минут. Они уже это показывали. И не удаляться, потому что «Авангард» здорово играет в обороне, ловит много шайб и хорошо играет в большинстве», — сказал Каменский «СЭ».

«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом» — 2-3. Шестая игра между командами состоится 28 марта в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

(Софья Грецкая)