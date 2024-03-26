Сафронов: «Надо отдать должное «Автомобилисту», команда здорово сыграла»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о вылете армейцев из Кубка Гагарина.

Во втором раунде плей-офф команда Романа Ротенберга уступила в серии «Автомобилисту» со счетом 1-4.

«Надо отдать должное «Автомобилисту». Команда здорово сыграла, придерживалась своей тактики, в большей степени играла от обороны, на контратаках, и, конечно, реализовывала свои моменты. Плей-офф — это как новый чемпионат. Здесь все решают маленькие нюансы, вариативность тактики. «Автомобилист» в этих нюансах был сильнее», — приводит слова Сафронова «Спорт День За Днем».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина армейцы обыграли «Торпедо» (4-1).