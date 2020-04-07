Как не сойти с ума на карантине. Совет вратаря сборной России

Вратарь ЦСКА и сборной России, олимпийский чемпион Илья Сорокин рассказал о своих занятиях во время карантина.

— Говоря, что у меня нет тренировок — я имел в виду то, что я не тренируюсь именно на льду. Но я занимаюсь дома. Делаю упражнения со своим весом: отжимаюсь, приседаю, использую скакалку, резинки и, конечно же, стою в планке. В интернете можно найти уйму упражнений для всех, желающих начать. Держать себя в форме нужно обязательно — тем более, если все время сидишь на одном месте.

— Вы говорил, что перестали читать книжки по психологии, чтобы не забивать голову лишней информацией. Сейчас ситуация изменилась? Возобновили чтение на карантине?

— Я его и не заканчивал. Убрал в сторону именно психологию. Сейчас читаю обычные книги. В данный момент — Артура Конана Дойла «Шерлок Холмс». Нормальные, интересные рассказы. Сейчас у всех много свободного времени. Можно потратить его глупо, играя в приставку или за просмотром телевизора, а можно с пользой. Пока что у меня получается микст. Полностью перейти на правильные вещи пока не удается.

— На карантине все поправляются. Как следите за своим питанием?

— У моего организма есть одна особенность — я могу есть сколько угодно и даже худею в межсезонье. Не знаю, почему так происходит. Конечно, не могу сказать, что я ем все подряд. В основном это гарниры, курица, мясо и рыба.

— Какие сериалы можете посоветовать болельщикам?

— Есть один не особо популярный документальный фильм из 13 серий на YouTube «Вторая мировая война в цвете». Там рассказывается вся история того времени. Мне было очень интересно. Думаю, все посмотрят с удовольствием.

— Напоследок совет для всех болельщиков: как не сойти с ума на карантине? Всех заперли в своих домах.

— Сложно здесь что-то советовать. Но если смотреть на количество зараженных то, что нас закрыли на карантин — абсолютно верное решение для того, чтобы выиграть время. Скажу по себе, у меня тоже присутствует хандра. Лежу на диване и плюю в потолок. Для того, чтобы этого избежать я стараюсь спланировать день еще с вечера. Наполеоновские планы не строю — не пытаюсь прочитать три книги за день. Рассчитываю на 20 страниц, а потом могу увлечься чтением. Это затягивает, и настроение улучшается. Нужно начинать с простого, а там уже появится желание сделать что-то большее. Если нет, цель вы все равно выполните, и настроение, опять же, поднимется. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Илья Сорокина — скоро в «СЭ»