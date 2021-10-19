Кагарлицкий: «В «Динамо» много моих друзей, играть против них – немного иные ощущения»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

? Слежу за московским клубом, у меня там осталось много товарищей. Хорошая команда, здорово играет в большинстве, молодые пацаны раскрываются. Боевая команда, все четыре звена несут угрозу. Да, первое звено играет чуть больше, но есть много молодых ребят. Быстрая, агрессивная команда, вечером будет интересно.

? Какой игры ждать болельщикам?

? Команда агрессивно играет, бежит, атакует, поэтому готовимся к агрессивному хоккею. Перед игрой тренерский штаб объяснит, как противодействовать «Динамо», навязать свою игру. Все карты раскрывать не стану.

? Лично для вас это принципиальный матч?

? Не скажу, что это рядовой матч. Провел в «Динамо» несколько неплохих сезонов. Повторюсь, там много моих друзей, играть против них — немного иные ощущения. В остальном — готовимся, ничего не меняли. Надо навязать свою игру и одержать победу. Все меньше зрителей на трибунах из-за ограничений, но тех, кто приходит, необходимо порадовать, чтобы они уходили с арены максимально счастливыми. По ТВ наши матчи тоже транслируют, знаю, что весь Татарстан за ними следит. Мы должны показывать хороший хоккей, побеждать, будем играть ради наших болельщиков, — цитирует Кагарлицкого официальный сайт клуба.

Матч состоится сегодня, 19 октября, на «Татнефть Арене» в Казани. Начало встречи — в 19.30 (мск).