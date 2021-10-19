Тренер «Ак Барса»: «Хоккеисты «Динамо» способны создать моменты даже в телефонной будке»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

— Много знакомых нам игроков выступают за столичную команду. Есть и те, кто ушел из «Ак Барса» в «Динамо» и наоборот. Будет интересный матч, его ждут обе команды. Москвичи хорошо начали чемпионат, уверенно шли, сейчас немного забуксовали. Но такое бывает у каждого клуба. Поражения только придают мотивацию, надо быть готовыми на все 100%. Знаем, что это за соперник, что нас ожидает, готовимся играть на победу.

— То, что в составах команд много игроков, поигравших за обе стороны, добавляет матчу принципиальности?

— Когда играешь против своей бывшей команды — это всегда дополнительная мотивация. Это в подтрибунке можно пожать руку и обнять бывшего партнера, улыбнуться, но на льду все иначе. Нам было приятно работать с теми ребятами, что сейчас в Москве, как и «Динамо» с Кагарлицким и Тарасовым, но жизнь идет, команды меняются. Все выходят играть на победу.

— Какой игры ждать сегодня от «Динамо»?

— Команда много забивает, хорошо играет в большинстве, до вчерашнего вечера шли на первом месте в лиге по этому показателю. Поэтому «Ак Барсу» нужно дисциплинированно играть, допускать как можно меньше удалений. Если удалимся — создадим себе дополнительные трудности. «Динамо» — мастеровитая команда, у них есть очень креативные игроки, способные создать моменты даже в телефонной будке, — сказал Зубов.

Матч состоится сегодня, 19 октября, на «Татнефть Арене» в Казани. Начало встречи — в 19.30 (мск).