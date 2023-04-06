Кагарлицкий — об игре с «Авангардом»: «Тренерский штаб нам уже «навтыкал», еще разберем»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал матч с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина (3:2 ОТ). Счет в серии: 2-1.

— Молодцы ребята, Радулов и Евсеев вытащили игру, Билялов выручил. Вся команда сыграла здорово, проявили характер.

— Почему первые два периода так складывались?

— Сложно сказать. Тренерский штаб нам уже «навтыкал», еще разберем. Нельзя так начинать. Очень важный матч, старались, просто что-то не получалось. Не скажу, что не настроились, это невозможно в таких играх.

— Какие ключи в победе? В первом периоде удалялись, дальше сыграли дисциплинированно.

— Отдали инициативу Омску немного из-за удалений, хорошо, что одумались и перевернули игру, — цитирует Кагарлицкого Metaratings.ru.

Кагарлицкий в нынешнем сезоне Кубка Гагарина провел 15 матчей, забив пять голов и отдал семь результативных передач. Четвертый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 7 апреля в Омске.