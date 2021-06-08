Иван Муранов заключил новый контракт с «Динамо»

Нападающий Иван Муранов заключил новый контракт с московским «Динамо». Соглашение с форвардом рассчитано на два года и носит двусторонний характер, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2018/2019 провел два матча за фарм-клуб бело-голубых — воронежский «Буран», а также дебютировал в основной команде московского «Динамо» в КХЛ. Сезон 2020/2021 можно назвать лучшим в карьере 21-летнего нападающего: 8 заброшенных шайб и 3 голевые передачи.