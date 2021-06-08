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Иван Муранов заключил новый контракт с «Динамо»

16:19
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Нападающий Иван Муранов заключил новый контракт с московским «Динамо». Соглашение с форвардом рассчитано на два года и носит двусторонний характер, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2018/2019 провел два матча за фарм-клуб бело-голубых — воронежский «Буран», а также дебютировал в основной команде московского «Динамо» в КХЛ. Сезон 2020/2021 можно назвать лучшим в карьере 21-летнего нападающего: 8 заброшенных шайб и 3 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/162217-ivan_muranov_podpisal_novyiy_kontrakt_s____dinamo__

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