Иван Муранов заключил новый контракт с «Динамо»
16:19
Нападающий Иван Муранов заключил новый контракт с московским «Динамо». Соглашение с форвардом рассчитано на два года и носит двусторонний характер, сообщает сайт клуба.
В сезоне-2018/2019 провел два матча за фарм-клуб бело-голубых — воронежский «Буран», а также дебютировал в основной команде московского «Динамо» в КХЛ. Сезон 2020/2021 можно назвать лучшим в карьере 21-летнего нападающего: 8 заброшенных шайб и 3 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/162217-ivan_muranov_podpisal_novyiy_kontrakt_s____dinamo__
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