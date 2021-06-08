«Автомобилист» объявил о подписании контрактов с несколькими игроками
15:55
«Автомобилист» на официальном сайте проинформировал о кадровых изменениях в команде.
Клуб из Екатеринбурга заключил новые двухсторонние соглашения с вратарем Георгием Романовым и защитниками Александром Федоровым и Максимом Озеровым. Все трое выступали в прошлом сезоне за фарм-клуб «Горняк».
Также «Автомобилист» подписал нападающего жлобинского «Локомотива» Василия Филяева и форварда «Нью-Йорк Авиаторс» (USPHL Premier) Владислава Пшеничникова, с которыми подписаны соглашения на один год.
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