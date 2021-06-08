КХЛ рассказала об основных изменениях в регламенте на следующий сезон

8 июня по традиции перед церемонией закрытия КХЛ прошло совещание президента лиги Алексея Морозова с руководителями клубов. Во время совещания были подведены итоги чемпионата сезона-2020/2021.

Сезон-2020/2021 стал первым, когда в КХЛ действовал жесткий потолок зарплат. Все клубы выполнили условия жесткого потолка заработных плат, а разрыв платежных ведомостей сократился с семи до четырех раз. Клубы, превышавшие жесткий потолок зарплат в сезоне 2019/2020, сократили общий объем расходов на ФОТ в среднем на 23 %. Совокупный объем заработной платы по Лиге уменьшился на 21 %.

С сезона-2021/2022 будет изменен порядок ранжирования команд в таблицах конференций регулярного чемпионата КХЛ. В таблицах конференций команды будут занимать места в порядке убывания спортивных результатов вне зависимости от дивизиона, который они представляют. Большинство клубов проголосовало за это изменение.

Внесен ряд изменений в порядок по уборке хоккейной площадки во время матча. Теперь перед серией бросков лед будет чистить группа по уборке льда, а не ледовый комбайн, как ранее. Эти изменения направлены на сокращение общего времени проведения матча.

В течение сезона каждый клуб имеет право передавать в аренду до четырех хоккеистов, и принимать в аренду до четырех хоккеистов: до трех в возрасте до 22 лет, и одного хоккеиста — в возрасте до 24 лет. Лигой также введен механизм противодействия скрытой аренды: если клуб КХЛ и хоккеист досрочно расторгают контракт по любым основаниям, и хоккеист в этом же сезоне заключает контракт с другим клубом КХЛ, то клуб, ранее расторгнувший контракт, не имеет права заключать с этим хоккеистом новый контракт до 1 ноября следующего сезона.