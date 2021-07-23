Голкипер Иван Федотов рассказал, чего ждет от перехода в ЦСКА.

— С одной стороны, переход в ЦСКА — это повышение. С другой стороны — «Трактор» в это межсезонье сделал несколько громких приобретений. Не жаль покидать Челябинск, когда команда становится сильнее и сильнее?

— «Трактор» — серьезная организация. Там очень грамотно выстроено развитие клуба. Так что я не удивляюсь их приобретениям. Тем интереснее в сезоне будут матчи против «Трактора». Я желаю им успехов, но наши пути на данный момент разошлись. Считаю, что переход в ЦСКА — это оптимальный вариант для моей карьеры. Но только время покажет, как все сложится на самом деле.

— Иван Савин говорил, что «Трактор» вас обменял, потому что в ваших планах был отъезд в Северную Америку. Это так?

— С моей стороны было бы немного некорректно это обсуждать. У меня был еще год контракта с «Трактором», так что в это межсезонье я в любом случае не мог никуда уехать. Больше ничего про этот обмен сказать не могу.

— Вы переходили в команду Игоря Никитина, а оказались в команде Сергея Федорова.

— Это было несколько неожиданно. Все-таки случилось почти одновременно с выходом команды из отпуска. Но Сергей Викторович давно работает в клубе, знает, что и как устроено. С ним будут работать самые лучшие специалисты. Думаю, все понимают, как должен играть ЦСКА. Я уверен, что руководство клуба знает, что делает.

— Насколько вообще для вас как вратаря важна фигура главного тренера? Все-таки считается, что игроки вашей профессии держатся немного отдельно от остальной команды.

— Понятно, что главный тренер старается не лезть во вратарские вопросы. Но климат в коллективе, доверие к вратарю, поддержка — все это очень важно, и все исходит от главного тренера. Настрой команды распространяется на всех членов команды, вне зависимости от амплуа.

— Все указывает на то, что ЦСКА при Федорове будет пытаться играть в более атакующий хоккей. Для вратаря, наверное, это не самые хорошие новости.

— Да почему же? Я играл в разных командах с разной тактикой. Для меня это непринципиально. Моя работа — ловить шайбы. Ничего не имею против атакующего доминирующего хоккея. Тактика — это дело тренера, а мы лишь солдаты, которые выполняют установки.