Источник: защитник Эберт может перейти в «Торпедо»

Американский защитник Ник Эберт может перейти в «Торпедо», утверждает «Бизнес Online».

В сезоне-2017/18 Эберт уже играл в КХЛ, выступая за «Слован». В 44 матчах набрал 19 (7+12) очков, после чего уехал в шведский «Эребру».

Прошлый сезон 26-летний защитник провел в АХЛ и в 47 играх за «Хартфорд» и «Бельвиль» набрал 16 (5+11) очков.

Эберт был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году в седьмом раунде под общим 211-м номером, став последним выбранным на том драфте игроком.