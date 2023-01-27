Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи»: «Немножко не получилось, но мы на правильном пути»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:2).

«Игра была тяжелая, но сегодня мы сражались, бились, немножко не получилось, но мы на правильном пути», — приводит слова тренера сайт сочинцев.

После этого матча «Витязь» закрепился на 6-м месте в таблице Западной конференции (64 очка), «Сочи» остался на последней строчке на Западе (21).