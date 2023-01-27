Сергей Федоров: «Может, из-за того, что у нас не получаются буллиты, мы и меняем вратаря в овертайме»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).
— Наших ребят с победой, «Амур» играл очень достойно, быстро. Такие игры нам нужны в плане подготовки к следующему этапу. Рад, что среагировали на эту скорость, в этом матче мы не переигрывали смены, поэтому парни молодцы, сделали правильные выводы и добились результата, на который мы работаем
— Почему все-таки при большом количестве моментов, реализация страдает. Есть ли понимание?
— Это все индивидуально, вы видите то же самое, что и я, у меня много версий, может они даже приближенные к реальной ситуации. Знаете, бывают моменты без голевых моментов в обилии. Поэтому тренерский штаб радуется, что есть обилие моментов, и мы верим, что голы придут, потому что мы над этим работаем.
— Сегодня Николая Макарова поставили в первую пару с Никитой Нестеровым. Почему решили молодого игрока поставить с таким опытным защитником?
— Банально, развиваем молодежь. Коля показал определенный уровень и наш капитан опытный игрок, и это общение между опытным и молодым игроком всегда приветствуется. Это не происходит всегда, поэтому, надеюсь, что Коля принял к сведению подсказки от Никиты. Никита наш лидер и капитан, я рад, что мы отметили его награду, что он стал лучшим защитником в российской истории. Это большой и тяжелый труд, но возвращаясь к молодому игроку, это реальная причина, которая поможет нам двигаться дальше.
— Перевод Гуськова к Светлакову и Соркина в третьем периоде, вместе Брюквина. Несколько слов об этом.
— Владимир получил небольшую травму, решили его поберечь, степень травмы пока не знаем, но он не смог продолжить матч, Матвей готов был, вышел и сыграл отлично. По травмам, у Максима Мамина также небольшая травма, как спадет болевой синдром, он присоединится к основной группе, и появится в ближайших матчах. Артему Сергееву дали немного отдохнуть и физически его подготовить, потому что не очень вышла прошлая игра.
— В первом периоде, несмотря на то, что владели шайбой, забить не получилось. Как в перерыве зарядили команду?
— Наши лучшие моменты приходятся на концовку матча. Во втором периоде мы искали ключи, инициатива была наша. «Амур» — непростая команда. Было понятно, что они бьются за восьмерку и играют от ножа. Наши ребята были готовы к такому ритму и движению, сумели воспользоваться своими моментами. Когда играешь с шайбой, соперник тратит больше сил. У нас это получилось в третьем периоде.
— Что у команды с реализацией буллитов?
— Тренируем их на каждой тренировке, ждем реализации. Может, из-за того, что у нас не получаются броски такого плана, мы и меняем вратаря в овертайме. Но мы работаем над этим аспектом, пока не получается. Буллиты — это не наш приоритет. Но в регулярке он имеет значение, хотелось бы, что ребята их забивали.
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