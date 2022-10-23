Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, что Галимов получил травму

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Омская команда прервала серию из трех поражений подряд.

«В начале сезона у нас были проблемы со вбрасываниями, сейчас Александр Свитов много работает в конце тренировок с центральными, наверное, это приносит результат. Да, можно сказать, что Свитов входит в наш тренерский штаб, но пока не работает на лавке. У него есть своя зона ответственности. Галимов, к сожалению, получил травму. У него болело плечо, он в Челябинске играл уже на уколах», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.