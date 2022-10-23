Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:22

Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, что Галимов получил травму

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Омская команда прервала серию из трех поражений подряд.

«В начале сезона у нас были проблемы со вбрасываниями, сейчас Александр Свитов много работает в конце тренировок с центральными, наверное, это приносит результат. Да, можно сказать, что Свитов входит в наш тренерский штаб, но пока не работает на лавке. У него есть своя зона ответственности. Галимов, к сожалению, получил травму. У него болело плечо, он в Челябинске играл уже на уколах», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/23/504287.html
ХК Авангард
ХК Северсталь
Михаил Кравец
0
Читайте также
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миронов прокомментировал победу «Спартака» над «Амуром»

Разин — о поражении от «Авангарда»: «Счастье было рядом, унесло его снарядом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Спартак 23 11 12 27
6 Торпедо 20 12 8 25
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 22 8 14 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 21 14 7 29
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 21 11 10 23
6 Ак Барс 20 9 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Трактор 21 8 13 19
9 Авангард 21 8 13 18
10 Нефтехимик 20 8 12 17
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 10:00
Амур – Спартак
 3 : 4 ОТ
23.10 14:00
Авангард – Северсталь
 4 : 3
23.10 17:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
23.10 17:00
Торпедо – Куньлунь
 - : -
23.10 17:00
Сочи – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости