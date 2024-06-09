«Спартак» продолжает искать левого вингера

«Спартак» ищет игроков для усиления на позицию левого вингера, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, предельный возраст потенциального новичка — 26 лет. в связи с этим в «Спартаке» рассматривают в основном рынок Латинской Америки, а также футболистов из чемпионата Франции.

Ранее агент 30-летнего нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая допустил переход своего клиента в РПЛ.