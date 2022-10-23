Миронов прокомментировал победу «Спартака» над «Амуром»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).

«Почему мы упустили победное преимущество в концовке? Дальний Восток! По Москве мы, получается, в шесть утра встали и пошли играть. Перелеты, разница во времени сказывается. Поэтому где-то не хватило где-то силенок на третий период. Главное — выиграли, взяли два очка, готовимся дальше», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Миронова.

Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (27 очков), «Амур» — 11-й на Востоке (16 очков).