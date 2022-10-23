Миронов прокомментировал победу «Спартака» над «Амуром»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).
«Почему мы упустили победное преимущество в концовке? Дальний Восток! По Москве мы, получается, в шесть утра встали и пошли играть. Перелеты, разница во времени сказывается. Поэтому где-то не хватило где-то силенок на третий период. Главное — выиграли, взяли два очка, готовимся дальше», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Миронова.
Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (27 очков), «Амур» — 11-й на Востоке (16 очков).
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|2
|Локомотив
|21
|13
|8
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|11
|12
|27
|6
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|21
|9
|12
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|22
|8
|14
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|21
|14
|7
|29
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|21
|11
|10
|23
|6
|Ак Барс
|20
|9
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|10
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
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27.10
28.10
|23.10
|10:00
|
Амур – Спартак
|3 : 4 ОТ
|23.10
|14:00
|
Авангард – Северсталь
|4 : 3
|23.10
|17:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|23.10
|17:00
|
Торпедо – Куньлунь
|- : -
|23.10
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|- : -
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