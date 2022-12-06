Бабенко: «Начали игру не совсем так, как хотелось бы — дали сопернику преимущество»
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал поражение команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 Б).
«Начали игру не совсем так, как хотелось бы — дали сопернику преимущество. В принципе, второй и третий период можно занести в актив, но первый период повлиял на ход игры и на результат.
Чемпионат достаточно напряженный, каждая команда ждет перерыва, чтобы немножко вздохнуть. У кого-то микротравмы, нужно восстановиться, что-то подтянуть. Большая часть чемпионата позади, мы видим, что можно улучшить. Из-за плотности графика очень сложно что-то поменять сходу, полноценных тренировок нет", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Бабенко.
После этой встречи «Ак Барс» идет на 7-й позиции в таблице Востока, имея в активе 41 очко в 38 встречах. 8 декабря казанский клуб сыграет с «Авангардом». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|9
|Амур
|36
|15
|21
|36
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|2 : 4
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|1 : 3
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|3 : 2 Б
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 1
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -