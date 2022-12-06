Бабенко: «Начали игру не совсем так, как хотелось бы — дали сопернику преимущество»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал поражение команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 Б).

«Начали игру не совсем так, как хотелось бы — дали сопернику преимущество. В принципе, второй и третий период можно занести в актив, но первый период повлиял на ход игры и на результат.

Чемпионат достаточно напряженный, каждая команда ждет перерыва, чтобы немножко вздохнуть. У кого-то микротравмы, нужно восстановиться, что-то подтянуть. Большая часть чемпионата позади, мы видим, что можно улучшить. Из-за плотности графика очень сложно что-то поменять сходу, полноценных тренировок нет", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Бабенко.

После этой встречи «Ак Барс» идет на 7-й позиции в таблице Востока, имея в активе 41 очко в 38 встречах. 8 декабря казанский клуб сыграет с «Авангардом». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.