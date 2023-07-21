Исполнительный директор Точицкий покинул СКА после почти 15 лет работы

Исполнительный директор СКА Андрей Точицкий покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды.

Точицкий начал работать в клубе в сентябре 2008 года, заняв должность генерального менеджера СКА. В разные годы он был управляющим, спортивным и генеральным директором клуба. Пост исполнительного директора функционер занимал с июня 2021 года.