Президент ЦСКА Игорь Есмантович уверен, что клуб правильно поступил, отпустив форварда Сергея Толчинского в «Авангард».

«Наверное, жизнь показала. Что мы правильно сделали, что его убрали из команды. Раз он таким образом засветил свое нутро, высказав определенные вещи в сторону нашего клуба. Теперь-то я точно уверен, что мы сделали все правильно, раз у него такой характер.

Странно повела себя лига в отношении высказывания хоккеиста. Такого быть не должно, это плохой пример.

Может ли у него быть будущее в ЦСКА? Сложно ответить на этот вопрос. Но я надеюсь, что будущего у него в ЦСКА нет. А как сложится дальше — посмотрим", — цитирует Есмантовича официальный сайт ЦСКА.

Толчинский перешел из ЦСКА в «Авангард» летом 2020 года. 26-летний воспитанник системы армейского клуба стал автором победной шайбы в шестом матче и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2021.