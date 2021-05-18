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Есмантович — о Толчинском: «Правильно сделали, что убрали его из команды»

17:20
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович уверен, что клуб правильно поступил, отпустив форварда Сергея Толчинского в «Авангард».

«Наверное, жизнь показала. Что мы правильно сделали, что его убрали из команды. Раз он таким образом засветил свое нутро, высказав определенные вещи в сторону нашего клуба. Теперь-то я точно уверен, что мы сделали все правильно, раз у него такой характер.

Странно повела себя лига в отношении высказывания хоккеиста. Такого быть не должно, это плохой пример.

Может ли у него быть будущее в ЦСКА? Сложно ответить на этот вопрос. Но я надеюсь, что будущего у него в ЦСКА нет. А как сложится дальше — посмотрим", — цитирует Есмантовича официальный сайт ЦСКА.

Толчинский перешел из ЦСКА в «Авангард» летом 2020 года. 26-летний воспитанник системы армейского клуба стал автором победной шайбы в шестом матче и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2021.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/igor_esmantovich_poka_ya_sdelal_vybor_v_polzu_rossiyskogo_vratarya_/

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