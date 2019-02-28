Илья Воробьев: "Ждать ли вам большего в третьем матче от СКА? Ждите"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги поражения во втором матче серии первого раунда плей-офф от "Спартака" (2:3). Армейцы уступают в четвертьфинале Западной конференции 0-2.

– "Спартак" с победой. Готовимся к следующей игре, – сказал Воробьев.

– Антон Белов заметил, что в третьем периоде скамейка команды мертвая была, никто друг друга не поддерживал. Вы заметили такую проблему?

– То, что было в третьем периоде, наши внутренние дела.

– Тот же Белов назвал третий период чисто российским разгильдяйством. Согласны?

– Спросите у него.

– Вы обещали другой хоккей во втором матче. В третьем мы увидим еще другой хоккей?

– Он был другой два периода.

– А в третьем матче нам ожидать еще большего?

– Ждите. (Игорь Еронко)

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