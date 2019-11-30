Илья Воробьев: «С «Салаватом» была хорошая игра в духе плей-офф»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:0).

— Это была хорошая игра в духе плей-офф, — цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ. — «Металлург» против «Салавата», наверное, это было ожидаемо. Обе команды бились, все отдавали. Все решил эпизод, в котором Коля Кулемин убежал и забил — молодец. Но я хочу поблагодарить всех ребят.

Что говорил в перерывах? Терпеть, отработать, не совершать своих ошибок. На самом деле, сейчас все игры такие. Многие факторы и совсем маленькие детали могут иметь самое большое значение, сказываются на результате. Игра в большинстве по-прежнему оставляет вопросы.