Илья Воробьев: «Очень рано поверили в успех. Был серьезный разговор после матча»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после победы над «Амуром» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба лиги.

Команда Воробьева в третьем периоде пропустили три шайбы.

«У нас два периода были хорошими, а потом мы очень рано поверили в успех этого мероприятия, — приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ. — Игра состоит из шестидесяти минут. Сейчас был серьезный разговор после третьего периода. Играть надо весь матч. Наше второе звено сегодня? Они забили, они и пропустили. Да, есть сыгранность в атаке, но ведь сейчас нет хоккея в одну сторону. Всегда в две стороны надо играть».

«Амур» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив «Металлургу