«Амур» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив «Металлургу

«Металлург» в Магнитогорске одержал победу над «Амуром» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Металлурга» дублем отметился нападающий Богдан Потехин, по разу отличились форварды Деннис Расмуссен и Анджей Нестрашил.

У «Амура» по одной заброшенной шайбе в ворота соперника записали в свой актив нападающие Александр Горшков, Даниил Файзуллин и защитник Павел Турбин.

Для «Амура» это поражение стало четвертым подряд в КХЛ.

«Металлург» с 53 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» — 41 балл и 11-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 (1:0, 3:0, 0:3)

Голы: Потехин — 7 (Матушкин, Расмуссен), 6:49 — 1:0. Расмуссен — 9 (бол., Антипин, Козун), 23:49 — 2:0. Потехин — 8 (О`Делл, Расмуссен), 35:19 — 3:0. Нестрашил — 8 (бол., Мозякин, Пивцакин), 36:54 — 4:0. Горшков — 10 (бол., Васильев, Вяч. Ушенин), 41:12 — 4:1. Турбин — 2 (Г. Зогорна), 51:29 — 4:2. Файзуллин — 3 (Йордан), 56:25 — 4:3.

Вратари: Демченко — Лангхамер (59:05).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 36 (13+12+11) — 28 (7+9+12).

Судьи: Васильев, Ромасько.

9 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».