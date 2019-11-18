Илья Воробьев: «Очень хорошо и откровенно поговорили с игроками»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, как он общался с игроками, когда только пришел в команду.

— Когда я пришел в команду, то у меня была встреча с командой. Я попросил оставить меня наедине с игроками. И тогда мы очень хорошо и откровенно поговорили, — рассказал Воробьев в интервью «Матч ТВ».

Стало понятно, над чем нужно работать. Проблем было очень много. Некоторые из них не решены до сих пор. С этим очень непросто работать.

Но сейчас стал приходить результат. А это значит, что мы движемся в правильном направлении.

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