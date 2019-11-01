Илья Воробьев: «Обычно не хватает одного точного броска»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

— Чего прежде всего не хватило «Металлургу», особенно в третьем периоде, когда начали «подсаживаться»?

— Обычно не хватает одного точного броска, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». — Все бы поменялось. Знаете, такие игры тоже надо выигрывать, когда нужно терпеть и ждать, работать и бороться. В конце нам где-то повезло, что Андрей Локтионов так здорово разобрался с голкипером, а до этого Стас Галимов вытащил момент, а «в обратку» мы забили. Такие игры сложные, их тоже надо уметь выигрывать. Ребята молодцы, что добились этого.

— Одним из ключевых было и большинство хозяев «5 на 3», когда можно было решить вопрос о победителе...

— Да, однозначно, ключевой момент, но там здорово сыграл соперник на вбрасывании, а нам тогда как минимум это вбрасывание нужно было не проигрывать. В этом была разница.

— Сегодня так же бросалась в глаза игровая дисциплина, выброс шайбы... Это игровые моменты или волнение?

— Это не игровая дисциплина, а концентрация, а концентрация — это физика и силы. При чем тут игровая дисциплина? Кто-то хочет выбросить шайбу сам? Пусть будет волнение.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков