Илья Михеев – о победе над "Барысом": "Командная работа дала результат"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев считает, что командная игра помогла одержать победу над "Барысом" (3:1) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт КХЛ. Счет в серии – 1-0 в пользу омичей.

– У нас получился долгий перерыв, но ничего страшного. Мы старались не отходить от той игры, которую показали в Казани. Правда, вторую половину второго периода провели не очень хорошо, начали играть в откат, поэтому получилась суматоха, – приводит слова Михеева пресс-служба КХЛ.

– Что стало определяющим моментом сегодня?

– Командная работа дала результат, кто-то выводил шайбу, кто-то блокировал, сложно выделить что-то одно. Отдельно хотел бы поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Сегодня их было много, это очень приятно.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей