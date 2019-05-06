Российский нападающий Илья Михеев, который сегодня, 6 мая, подписал контракт на один год с "Торонто", поблагодарил "Авангард", свою семью и болельщиков.

– Хотелось бы сказать большое спасибо семье и болельщикам. Тренерскому штабу и руководству клуба. Всем – и персоналу, и водителям, и детской школе, – цитирует Михеева пресс-служба "Авангарда" в Твиттере. – Тренеру Игорю Степановичу Дякиву. Без них у меня не получилось бы ничего. Я благодарен всем, кто вложил в меня душу, всё, что они знают и умеют. Просто спасибо! Буду стараться, работать, чтобы привезти Кубок Стэнли в Омск, ведь это для меня родной город, который мне многое дал.

Хотел бы поблагодарить отдельно и Боба Хартли вместе со всеми тренерами. В этом сезоне они меня многому научили, и эти знания я попытаюсь использовать там, за океаном.

Выбор передо мной стоял нелегкий по окончании сезона, но я считаю, что все сделал правильно. Главное для меня сейчас – это развитие. Я буду делать все для того, чтобы прогрессировать. Спасибо!

В прошедшем сезоне 24-летний российский нападающий провел 75 матчей за "Авангард" и набрал 56 (27+29) очков. Михеев является воспитанником омского клуба.

Илья Михеев обратился к семье, болельщикам и всем, кто его поддерживает!



💬 Хотелось бы сказать большое спасибо семье и болельщикам. Тренерскому штабу и руководству клуба. Всем – и персоналу, и водителям, и детской школе… pic.twitter.com/W4lqBgOLex – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 мая 2019 г.

Михеев подписал контракт на один год с "Торонто"