Илья Ежов: «Не знаю, кто в «Витязе» смотрит на турнирную таблицу»

Вратарь «Витязя» Илья Ежов рассказал, как в команде относятся к высокому месту в турнирной таблице. С 27 очками подмосковная команда идет второй на Западе.

— Не знаю, есть ли кто у нас в команде, кто смотрит на таблицу, — цитируют Ежова «Известия». — Все понимают, что еще рано этим заниматься. Сейчас только начало сезона — нужно цеплять два очка в каждом матче. В конце регулярного чемпионата любая победа пригодится. И нужно в каждом матче биться за нее.

— Каковы шансы «Витязя» до конца регулярного чемпионата продержаться в группе лидеров?

— Таблица сейчас настолько плотная, да и в КХЛ нет плохих команд. Разрывы очень маленькие, поэтому любой участник за неделю может упасть, если что-то пойдет не так. Поэтому нужно всегда быть начеку, чтобы избежать таких проблем. Нет смысла смотреть на таблицу: нужно серьезно готовиться к каждому матчу, независимо от соперника.

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