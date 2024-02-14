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Сегодня, 16:04

Нападающий минского «Динамо» Меркли: «В плей-офф было бы интересно встретиться со СКА»

Игрок минского «Динамо» Меркли хотел бы сыграть против СКА в Кубке Гагарина
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Форвард минского «Динамо» Ник Меркли высказался о возможных соперниках белорусской команды в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Конечно, мы пристально следим за турнирной таблицей. СКА, «Локомотив» и московское «Динамо» находятся достаточно близко друг к другу. У нас снова будет интересная серия. Считаю, что мы готовы к любому сопернику в плей-офф. В прошлом году мы здорово сыграли со СКА. Было бы интересно встретиться с ними еще раз», — заявил Меркли «РБ Спорт».

После 63 матчей минчане располагаются на 8-м месте, набрав 63 очка. СКА находится на 1-й строчке с 89 очками за 63 игры.

В сезоне КХЛ-2023/24 26-летний Меркли провел 60 матчей, в которых набрал 31 (15+16) очков.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 63 38 25 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Куньлунь РС 62 21 41 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 63 19 44 45
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