Нападающий минского «Динамо» Меркли: «В плей-офф было бы интересно встретиться со СКА»

Форвард минского «Динамо» Ник Меркли высказался о возможных соперниках белорусской команды в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Конечно, мы пристально следим за турнирной таблицей. СКА, «Локомотив» и московское «Динамо» находятся достаточно близко друг к другу. У нас снова будет интересная серия. Считаю, что мы готовы к любому сопернику в плей-офф. В прошлом году мы здорово сыграли со СКА. Было бы интересно встретиться с ними еще раз», — заявил Меркли «РБ Спорт».

После 63 матчей минчане располагаются на 8-м месте, набрав 63 очка. СКА находится на 1-й строчке с 89 очками за 63 игры.

В сезоне КХЛ-2023/24 26-летний Меркли провел 60 матчей, в которых набрал 31 (15+16) очков.