Яремчук подвел итоги матча с минским «Динамо»

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук подвел итоги матча с минским «Динамо», в котором его команда проиграла со счетом 2:3.

«Старались до конца отыграться. Нужно было отстаивать свою честь. Вторая шайба нас подбодрила, мы пошли вперед всеми силами, но в конце чего-то не хватило. Почему не получился второй период? У меня нет ответа, если честно. Выходили на лед заряженными, но получилось что получилось. Нам каждый день говорят, что у нас не только эмблема на свитерах, но и фамилия на спине. Наша мотивация в том, чтобы отстоять свою честь. Если каждый начнет отстаивать свою фамилию, то к нам придет результат. Нужно каждому биться за себя, за свою фамилию, а командный результат придет. В команде нет уныния. Мы понимаем, что задачу не выполнили, но жизнь на этом не закончилась. У нас контракты до 30 апреля. Будем работать до конца, а там жизнь покажет, кто чего стоит и кто чего достоин. Понятно, что этот сезон не спасти, но у нас есть своя честь, которую нужно отстаивать», — приводит слова Яремчука «РБ Спорт».

«Динамо» занимает восьмое место на «Западе» — 63 очка после 63 матчей. «Витязь» — последний (45 очков в 63 играх).