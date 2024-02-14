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Сегодня, 15:32

Земченок заявил, что у СКА есть цель выиграть Кубок Континента

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник СКА Артем Земченок прокомментировал победу армейцев в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады» (2:1), а также высказался о борьбе за Кубок Континента, который вручают за победу в «регулярке».

«Тяжелая была игра. Моменты были — не забивали, шайба не шла. Большинство не получилось у нас. Но хорошо, что забили вторую шайбу и выиграли. Долгое время была ничья, но когда заработали большинство, думал, «может быть, сейчас забьем». И забили. Они хорошо оборонялись и играли чисто на контратаках, откатились впятером в средней зоне — тяжело было проходить ее. Плюс, может быть, после первой игры на «СКА Арене» немножко просели эмоционально. Матч открытия, много эмоций осталось. В этот раз чуть поменьше. Может быть, где-то из-за этого шайба и не шла в ворота. Но главное, что победили. Матч с «Салаватом Юлаевым»? Думаю, будет упорная борьба. Они недавно обыграли «Авангард» (7:2), тоже на подъеме. У нас задача одна — забирать максимум очков в этих играх, до начала плей-офф. Есть ли у нас задача выиграть Кубок Континента? Само собой, да, стараемся делать все для этого. Такая цель есть, работаем», — приводит слова Земченка «Спорт День за Днем».

После 63 игр СКА лидирует в Западной конференции, набрав 89 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zemchenok-u-ska-est-tsel-vyigrat-kubok-kontinenta
Артем Земченок
Хоккей
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 63 38 25 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Куньлунь РС 62 21 41 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 63 19 44 45
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