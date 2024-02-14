Земченок заявил, что у СКА есть цель выиграть Кубок Континента

Защитник СКА Артем Земченок прокомментировал победу армейцев в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады» (2:1), а также высказался о борьбе за Кубок Континента, который вручают за победу в «регулярке».

«Тяжелая была игра. Моменты были — не забивали, шайба не шла. Большинство не получилось у нас. Но хорошо, что забили вторую шайбу и выиграли. Долгое время была ничья, но когда заработали большинство, думал, «может быть, сейчас забьем». И забили. Они хорошо оборонялись и играли чисто на контратаках, откатились впятером в средней зоне — тяжело было проходить ее. Плюс, может быть, после первой игры на «СКА Арене» немножко просели эмоционально. Матч открытия, много эмоций осталось. В этот раз чуть поменьше. Может быть, где-то из-за этого шайба и не шла в ворота. Но главное, что победили. Матч с «Салаватом Юлаевым»? Думаю, будет упорная борьба. Они недавно обыграли «Авангард» (7:2), тоже на подъеме. У нас задача одна — забирать максимум очков в этих играх, до начала плей-офф. Есть ли у нас задача выиграть Кубок Континента? Само собой, да, стараемся делать все для этого. Такая цель есть, работаем», — приводит слова Земченка «Спорт День за Днем».

После 63 игр СКА лидирует в Западной конференции, набрав 89 очков.