Земченок заявил, что у СКА есть цель выиграть Кубок Континента
Защитник СКА Артем Земченок прокомментировал победу армейцев в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады» (2:1), а также высказался о борьбе за Кубок Континента, который вручают за победу в «регулярке».
«Тяжелая была игра. Моменты были — не забивали, шайба не шла. Большинство не получилось у нас. Но хорошо, что забили вторую шайбу и выиграли. Долгое время была ничья, но когда заработали большинство, думал, «может быть, сейчас забьем». И забили. Они хорошо оборонялись и играли чисто на контратаках, откатились впятером в средней зоне — тяжело было проходить ее. Плюс, может быть, после первой игры на «СКА Арене» немножко просели эмоционально. Матч открытия, много эмоций осталось. В этот раз чуть поменьше. Может быть, где-то из-за этого шайба и не шла в ворота. Но главное, что победили. Матч с «Салаватом Юлаевым»? Думаю, будет упорная борьба. Они недавно обыграли «Авангард» (7:2), тоже на подъеме. У нас задача одна — забирать максимум очков в этих играх, до начала плей-офф. Есть ли у нас задача выиграть Кубок Континента? Само собой, да, стараемся делать все для этого. Такая цель есть, работаем», — приводит слова Земченка «Спорт День за Днем».
После 63 игр СКА лидирует в Западной конференции, набрав 89 очков.
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|22
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|63
|40
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|4
|Спартак
|63
|38
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|84
|5
|Северсталь
|62
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|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|14.02
|12:00
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Амур – Трактор
|4 : 2
|14.02
|12:30
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Адмирал – Барыс
|2 : 3
|14.02
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Северсталь – Спартак
|- : -
|14.02
|19:30
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Сочи – Торпедо
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