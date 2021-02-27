Генменеджер «Витязя» считает, что предпосылок исключения клуба из КХЛ пока нет

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий уверен, что предпосылок для исключения клуба из числа участников КХЛ пока нет. Совет директоров может исключить команды из лиги на основании рейтинга, высчитываемого исходя из восьми параметров.

«Никаких предпосылок того, что команда не будет существовать, у меня нет. Время покажет, надеюсь, что все будет нормально», — цитирует ТАСС Варицкого.

«Витязь» завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте и не попал в плей-офф.