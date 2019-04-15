Игорь Никитин: "Вам не нравится наш хоккей?"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы во втором матче финала Кубка Гагарина над "Авангардом" (3:0) прокомментировал сомнительную зрелищность матча. Напомним, что армейцы ведут в серии 2-0, следующий матч пройдет 17 апреля в Балашихе.

– Как вы считаете, болельщики были довольны хоккеем? 11 тысяч пришло, понравилось ли им?

– Я вашего вопроса не понимаю. Разверните. Вам не нравится?

– Вы считаете, что это был смотрибельный матч? Болельщики могут быть довольны такой игрой?

– Довольны (за Никитина ответил Владимир Герасимов, пресс-атташе ЦСКА). (Игорь Еронко)