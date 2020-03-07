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Игорь Никитин: «Третья игра с «Торпедо» носила больше эмоциональный аспект»

00:30

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Торпедо» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина (2:1 ОТ) отметил, что игра носила больше эмоциональный аспект.

— Тяжелая игра. Довольны победой, — цитирует пресс-служба клуба Никита. — Готовимся дальше.

— Что изменилось в игре «Торпедо» по сравнению с матчами в Москве?

— Я не думаю, что игра сегодня, как-то поменялась. У нас она была рваная сегодня. Практически 20 минут меньшинства. Тяжело было в ритме держаться, когда одни играют, а другие сидят. Я думаю, что тоже самое и у «Торпедо» происходит. Игра носила больше эмоциональный аспект. В плей-офф такое случается и через это тоже нужно проходить.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/igor_nikitin_tyazhelaya_igra_dovolny_pobedoy_gotovimsya_dalshe/

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