Игорь Никитин: «Секач немного поторопился с выходом»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Торпедо» (3:0, 2:0 — в серии).
— То, что касается нашей игры, то в конце несколько ошибок допустили. Но ребята самоотверженно помогли Илье Сорокину. Готовимся дальше.
— По сравнению с прошлой игрой была всего одна замена. Почему именно Сергея Толчинского заменили?
— Просто плановая ротация. Следующую игру он будет играть, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА.
— Еще в конце регулярного чемпионата говорили, что Секач будет готов. Прошло два матча плей-офф, его все еще нет. Как он себя чувствует и когда планируется его возвращение?
— Иржи немного поторопился с выходом, он провел последнюю игру перед плей-офф, но мы считаем, что он еще не совсем готов. Поэтому мы бережем его. Хоккей в плей-офф достаточно жесткий.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/press_konferentsiya_tsska_torpedo_vtoroy_match_2020_03_04/