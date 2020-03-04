Игорь Никитин: «Секач немного поторопился с выходом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Торпедо» (3:0, 2:0 — в серии).

— То, что касается нашей игры, то в конце несколько ошибок допустили. Но ребята самоотверженно помогли Илье Сорокину. Готовимся дальше.

— По сравнению с прошлой игрой была всего одна замена. Почему именно Сергея Толчинского заменили?

— Просто плановая ротация. Следующую игру он будет играть, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА.

— Еще в конце регулярного чемпионата говорили, что Секач будет готов. Прошло два матча плей-офф, его все еще нет. Как он себя чувствует и когда планируется его возвращение?

— Иржи немного поторопился с выходом, он провел последнюю игру перед плей-офф, но мы считаем, что он еще не совсем готов. Поэтому мы бережем его. Хоккей в плей-офф достаточно жесткий.