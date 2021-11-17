Игорь Никитин: «Не знаю, чем объяснить вдохновенную игру Полунина»
17 ноября, 23:58
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).
«Мы провели целостный матч, — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ. Даже на гол, который пропустили, правильно среагировали. Ребята заслуженно победили.
Чем объяснить вдохновенную игру Полунина, я не знаю — я защитник. Саня реализовал те шансы, которые создали партнеры. Там вся тройка хорошо сыграла. Может быть, энергетика всей команды передалась».
В составе победителей хет-трик сделал Александр Полунин. У хозяев отличился Антон Бурдасов.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю