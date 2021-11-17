Игорь Никитин: «Не знаю, чем объяснить вдохновенную игру Полунина»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).

«Мы провели целостный матч, — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ. Даже на гол, который пропустили, правильно среагировали. Ребята заслуженно победили.

Чем объяснить вдохновенную игру Полунина, я не знаю — я защитник. Саня реализовал те шансы, которые создали партнеры. Там вся тройка хорошо сыграла. Может быть, энергетика всей команды передалась».

В составе победителей хет-трик сделал Александр Полунин. У хозяев отличился Антон Бурдасов.