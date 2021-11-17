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Игорь Никитин: «Не знаю, чем объяснить вдохновенную игру Полунина»

17 ноября, 23:58
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).

«Мы провели целостный матч, — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ. Даже на гол, который пропустили, правильно среагировали. Ребята заслуженно победили.

Чем объяснить вдохновенную игру Полунина, я не знаю — я защитник. Саня реализовал те шансы, которые создали партнеры. Там вся тройка хорошо сыграла. Может быть, энергетика всей команды передалась».

В составе победителей хет-трик сделал Александр Полунин. У хозяев отличился Антон Бурдасов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/17/492695.html

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