Валерий Брагин: «У СКА 16 или 17 игроков были в сборных, это сказалось»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас много игроков было в сборных — 16 или 17, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Одна тренировка вместе прошла, это особенно сказалось. В первом периоде получился сумбур. Во втором стали правильно играть, более агрессивно. Но тот гандикап, что создал соперник, мы не сумели отыграть. Хотя были неплохие шансы».

В составе победителей хет-трик сделал Александр Полунин. У хозяев отличился Антон Бурдасов.