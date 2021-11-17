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Валерий Брагин: «У СКА 16 или 17 игроков были в сборных, это сказалось»

17 ноября, 23:51
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас много игроков было в сборных — 16 или 17, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Одна тренировка вместе прошла, это особенно сказалось. В первом периоде получился сумбур. Во втором стали правильно играть, более агрессивно. Но тот гандикап, что создал соперник, мы не сумели отыграть. Хотя были неплохие шансы».

В составе победителей хет-трик сделал Александр Полунин. У хозяев отличился Антон Бурдасов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/17/492695.html

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