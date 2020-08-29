Игорь Никитин: «Лайпсик уже прилетел в Москву. Однозначно, это игрок топ-6, ведущих звеньев»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча Кубка мэра Москвы против «Динамо» (4:3Б).

— Благодарен команде сегодня, что перестроились в плане психологии после трех быстрых пропущенных голов, помогли Александру Шарыченкову, — приводит слова Никитина официальный сайт клуба. — Хватало и брака, и глупостей каких-то, но это летний хоккей, от этого никуда не уйти. Главное сейчас — игровая практика. Молодцы, что проявили характер.

Как оценю новую тройку со Слепышевым? Желание у парней было, они давно не играли. Ребята катаются только три-четыре дня вместе. Мы планируем, что каждый из них дополнит друг друга, но игра все расставит по местам.

Лайпсик уже прилетел в Москву, еще не видел его, но он написал смс, что приехал в Москву. Однозначно, это игрок топ-6, ведущих звеньев. У него есть и бомбардирские качества, он играл и в сдерживающих звеньях. Это опытный парень, мы рассчитываем на него. Насчет того, кто с кем он будет играть — разберемся.

Шесть пропущенных голов в двух матчах? Есть такая пословица: «Повторяющиеся случайности являются закономерностью». Сегодняшние три шайбы не являются следствием безобразной игры в обороне. Иногда случаются неудачные моменты в меньшинстве, рикошеты... Нужно смотреть определенный отрезок матча, и тогда статистика будет накладываться на ту реальность, которая на самом деле есть.

Богдану Кисилевичу сделали операцию. Он пока катается, но не в общей группе. Скоро присоединится к тренировкам с играющим составом.