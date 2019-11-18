Игорь Никитин: «ЦСКА теперь нужно самих себя побеждать»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2 ОТ).

— Сегодня было непросто, — цитирует Никитина официальный сйт КХЛ. — «Северсталь» сражалась, у нас не все получается в последних матчах. Почти весь матч отыгрывались. Удалось сравнять — это позитивный момент, а на негативных не хочется и останавливаться. Нам без разницы, кто следующий соперник, теперь нужно самих себя побеждать.

ЦСКА с 41 очком лидирует в Западной конференции, «Северсталь» с 24 очками поднялась на 10-ю строчку на Западе.

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