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Игорь Никитин: «ЦСКА теперь нужно самих себя побеждать»

22:37
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2 ОТ).

— Сегодня было непросто, — цитирует Никитина официальный сйт КХЛ. — «Северсталь» сражалась, у нас не все получается в последних матчах. Почти весь матч отыгрывались. Удалось сравнять — это позитивный момент, а на негативных не хочется и останавливаться. Нам без разницы, кто следующий соперник, теперь нужно самих себя побеждать.

ЦСКА с 41 очком лидирует в Западной конференции, «Северсталь» с 24 очками поднялась на 10-ю строчку на Западе.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/18/459573.html

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