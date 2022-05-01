Игорь Ларионов стал новым главным тренером нижегородского «Торпедо»

Игорь Ларионов возглавил нижегородское «Торпедо», сообщается на сайте команды.

Свой пост специалист займет в июле 2022 года.

Ларионов сменит на этой должности Дэвида Немировски, который работал в клубе с 2018 года. В прошедшем сезоне «Торпедо» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Ранее Ларионов работал директором по спортивным операциям СКА, главным тренером молодежной, олимпийской и национальной сборной России.